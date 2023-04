Fehrs ruft zum Aufbegehren gegen Brutalität der Kriege auf

Bischöfin Kirsten Fehrs, Ev.-Luth. in einer Kirche in Norddeutschland.

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs hat in ihrer Karfreitagsbotschaft dazu aufgerufen, gegen die Zerstörung und die Brutalität der vielen Kriege weltweit aufzubegehren. Es sei das Kreuz, das Halt gäbe und Haltung zeige, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) laut Mitteilung. Jesus habe die Enge der Angst Zeit seines Lebens mit Herzensweite überwunden. „Er, der da in solch gottverlassenem, tiefem Schmerz am Kreuz starb, hat uns gelehrt, immer mit dem Leben zu rechnen. Hoffnungstrotzig. Darin liegt doch unsere Kraft als Christen, dass wir über das hinaus glauben können, was wir an Schmerz und Zerstörung vor uns sehen.“ Das gebe Mut, wo immer Menschen zu Opfern gemacht würden, klare Positionen gegen Gewalt zu beziehen.