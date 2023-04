Walter: Wollen uns gegen Hannover 96 endlich belohnen

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert an der Seitenlinie.

Auch nach den zuletzt drei sieglosen Spielen des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will Trainer Tim Walter von einer Krise nichts wissen. Trotz der punktemäßig unzureichenden Unentschieden gegen Holstein Kiel (0:0) und zuletzt bei Fortuna Düsseldorf (2:2) habe seine Mannschaft „sehr, sehr gut gespielt“, sagte Walter am Donnerstag. Mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 ergänzte der 47-Jährige: „Wir müssen für den Aufwand mehr belohnen. Das haben wir uns für Samstag auf die Fahnen geschrieben.“