St. Paulis Seriensieger Hürzeler offiziell Fußball-Lehrer

Fabian Hürzeler darf sich nun offiziell Fußball-Lehrer nennen. Der Cheftrainer des Zweitligisten FC St. Pauli erhielt am Mittwochabend in Düsseldorf zum Abschluss eines 13 Monate dauernden Lehrgangs die Pro-Lizenz. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) wird der 30-Jährige erstmals als Fußball-Lehrer seine Mannschaft im Topspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim betreuen. Noch ohne Pro-Lizenz führte er die Hamburger zu neun Siegen in neun Rückrunden-Spielen und auf Platz vier.