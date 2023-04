Holsteins Auftrag bei Hansa Rostock sind drei Punkte

Trainer Marcel Rapp hat für sich und seine Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel ein klares Ziel. Im Auswärtsspiel am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hansa Rostock soll nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein Sieg her. „Unser Auftrag ist es, mit drei Punkten aus Rostock zurückzufahren“, sagte Rapp bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Von der Tabellensituation her ein machbares Szenario. Die Kieler reisen als Tabellenzehnter zum Vorletzten aus Rostock. Zudem sind die Mecklenburger das heimschwächste Team der gesamten Liga. Der letzte Hansa-Heimsieg datiert vom 17. September vergangenen Jahres, als es einen 3:1-Erfolg über Magdeburg gab. Diese Fakten zählen für Rapp aber nicht besonders: „Die Statistik spielt keine Rolle“, sagte der 43-Jährige. Was seine Mannschaft benötige, sei „ein heißes Herz und ein kühler Verstand“.

Der Vorsprung der Kieler auf den Relegationsplatz beträgt aktuell noch acht Punkte. Die Verantwortlichen und die Mannschaft sind sich der negativen Tendenz bewusst: „Wir müssen mit aller Macht etwas dagegen machen“, betonte Rapp. Dass der Ton in den sozialen Medien rund um den Verein rauer wird, will der Coach nicht an sich heranlassen. Ein Clubsprecher betonte, dass die Kommentare wahrgenommen werden und man sich Schritte vorbehalte, wenn Grenzen überschritten werden.

