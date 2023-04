Tödliche Schüsse in Kiel: Plädoyers erwartet

Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 31-Jährigen werden am Donnerstag am Kieler Landgericht die Plädoyers erwartet. In dem Verfahren muss sich ein 24-Jähriger wegen heimtückischen Mordes verantworten. Er soll am 27. Juni 2022 im Kieler Problemstadtteil Gaarden fünf Mal auf den 31-Jährigen geschossen haben, als dieser auf einer Bank saß. Zuvor soll es zwischen dem Opfer und dem jüngeren Bruder des angeklagten Albaners Streit gegeben haben.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Der 31-Jährige starb in einem Krankenhaus. Der Angeklagte soll von mehreren Männern begleitet gewesen sein. Auch das Opfer war in Begleitung. Der 24-Jährige flüchtete. Er wurde nach intensiver Fahndung in Gelsenkirchen gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. Er gestand, mehrfach geschossen zu haben und schilderte, er sei vom Opfer bedroht worden. Ein Gutachter hält den Mann für voll schuldfähig.

