Innenausschuss berät über Amoktat bei Zeugen Jehovas

Die Amoktat bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas Anfang März in Alsterdorf beschäftigt heute (17.00 Uhr) den Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Dabei will der Senat den Abgeordneten Auskunft über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu der Bluttat geben, bei der am 9. März der 35-Jährige Philipp F. sieben Menschen und schließlich sich selbst getötet hatte. Auch soll der Frage nachgegangen werden, ob die Waffenbehörde nach einem anonymen Hinweis bei einer Kontrolle des Sportschützen wenige Wochen vor der Tat auf dessen psychischen Zustand hätte aufmerksam werden und ihm die Waffen entziehen müssen.