GEW: Sondermittel nur für Ganztagsgrundschulen reichen nicht

Hamburg (dpa/lno). Die Lehrergewerkschaft GEW hält die Sondermittel zur Verbesserung der Gebäude und Außenanlagen nur an Ganztagsgrundschulen für nicht ausreichend. Auch in Stadtteilschulen und Gymnasien seien Kinder, die ein Recht auf guten Ganztag hätten, sagte GEW-Vize Yvonne Heimbüchel am Mittwoch. „Es fehlt also an Weitsicht und Konzepten.“

Die Barrierefreiheit werde bei den vorgelegten Eckpunkten der Investitionsvorhaben gänzlich ignoriert, klagte sie. Der GEW-Vorsitzende Sven Quiring betonte: „Nur mit besseren Möbeln und Spielangeboten kann man keinen Preis beim Ausbau des guten Ganztags gewinnen.“

Die Schulbehörde hatte am Montag mitgeteilt, dass Hamburgs Ganztagsgrundschulen zur Verbesserung der Gebäude und Außenanlagen zusätzlich 128 Millionen Euro erhalten. Davon stammten 90 Millionen Euro vom Bund, 38 Millionen Euro übernehme die Hansestadt. Knapp ein Fünftel des Geldes sei bereits in den vergangenen zwei Jahren investiert worden. Mehr als 100 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren folgen.

In Hamburg haben alle Schulkinder bis 14 Jahre das Recht auf ganztägige Bildung und Betreuung, also auch Stadtteilschüler und Gymnasiasten in den unteren Klassen. Nach Angaben der Schulbehörde ist das Angebot von 8.00 bis 16.00 Uhr kostenlos. 87,6 Prozent der Grundschulkinder nähmen es derzeit auch in Anspruch.

