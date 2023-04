Termine stehen fest: THW Kiel am 10. und 17. Mai gegen Paris

Die Termine für die Viertelfinal-Spiele des THW Kiel in der Handball-Champions-League stehen fest. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, findet das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am 10. Mai in der Kieler Arena statt. Das Rückspiel wird dann eine Woche später am 17. Mai in der französischen Hauptstadt ausgetragen. Beide Partien werden um 20.45 Uhr (live bei DAZN) angepfiffen.

Schon in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 waren der deutsche Rekordmeister und der französische Titelträger der vergangenen acht Jahre in der Runde der besten acht Clubs aufeinandergetroffen. Durchgesetzt hatte sich jeweils das Team, das im Rückspiel Heimrecht hatte. Nachdem sich 2021 Paris und 2022 Kiel durchgesetzt hatte, spricht das Gesetz der Serie in dieser Saison wieder für die Franzosen.

