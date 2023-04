Mann soll Hafturlaub für Einbrüche genutzt haben

Ein 56-Jähriger, der einen Freigang aus dem Gefängnis dazu genutzt haben soll, gemeinsam mit anderen Männern in Schleswig-Holstein neue Einbrüche zu begehen und vorzubereiten, ist zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach Angaben eines Sprechers des Kieler Landgerichts wurde der Mann nur in einem von sechs angeklagten Fällen für schuldig gesprochen. Das bereits vergangenen Dienstag überraschend ergangene Urteil wurde dem Sprecher zufolge am Mittwoch rechtskräftig.