Landesportal von bundesweiter Cyberattacke betroffen

Von bundesweiten Cyberattacken ist auch Schleswig-Holsteins Landesportal betroffen. Die Internetseite schleswig-holstein.de sei derzeit nicht erreichbar, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Beeinträchtigungen der Internetseiten würden voraussichtlich im Laufe des Tages behoben. Zu einem konkreten Ende der Störung sei aber keine Aussage möglich.

Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur.

Eine Cyberattacke hatte am Dienstag die offiziellen Internetseiten des Landesportals von Sachsen-Anhalt vorübergehend lahmgelegt. Nach Angaben des dortigen Ministeriums für Infrastruktur und Digitales handele sich um einen sogenannten DDoS-Angriff, also eine gezielte Überlastung der angegriffenen Server.

Der Angriff habe allerdings nicht nur Einrichtungen in Sachsen-Anhalt getroffen, sondern sei „scheinbar Teil einer deutschlandweiten Kampagne“, hieß es aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg. Sowohl aus Mecklenburg-Vorpommern als auch vom Bundesentwicklungsministerium gab es am Dienstag Meldungen von Hackerangriffen.

