Für Polo geht es im Viertelfinale wieder gegen Köln

Hamburg (dpa/lno). Zum zweiten Mal binnen acht Tagen treffen die Hockey-Herren des Hamburger Polo Club auf Rot-Weiss Köln. Hatte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus am vergangenen Freitag mit 3:1 (1:1) gegen den deutschen Meister durchgesetzt, stehen sich beide Teams am Karfreitag ab 9.30 Uhr im Viertelfinale beim EHL-Final8 in Amsterdam erneut gegenüber.

„Es sind verschiedene Spiele. Das erste vor einer Woche wird mit dem am Freitag nichts zu tun haben“, schränkte Witthaus ein: „Aber wir merken, dass wir zurzeit stark sind und dass der Erfolg kein Zufall war. Wir wollen ins Halbfinale.“ Zweiter Hamburger Club beim EHL-Turnier ist der HTHC, der bereits am Donnerstag (17.00 Uhr) auf den HC Bloemendaal aus den Niederlanden trifft.

Die Halbfinals werden dann am Ostersonntag ausgetragen, das Endspiel folgt am Ostermontag. Sollten die beiden Hamburger Clubs im Viertelfinale ausscheiden, absolvieren sie ebenfalls am Sonntag ein Spiel in der Platzierungsrunde.

