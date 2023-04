Tierschützer: Osterfeuer umschichten, um Tiere zu retten

Die traditionellen Osterfeuer am Wochenende können zu einer großen Gefahr für Wildtiere werden. Davor hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten gewarnt. Für viele Tiere - zum Beispiel Hasen, Kaninchen, Igel, Mäuse, Kröten, Schlangen und Insekten - seien Laubhügel oder Haufen aus dem Gartenbeschnitt ein idealer Unterschlupf und Schutz. „Damit keine Tiere in dem Osterfeuer ums Leben kommen, sollte man den Brennhaufen kurz vor dem Anzünden noch einmal umschichten“, sagte Eva Lindenschmidt von Vier Pfoten. Danach sollte man sich entfernen und eine Wartezeit von mindestens einer Stunde einhalten. Auf diese Weise können sich Kleintiere, die darin Unterschlupf gefunden haben, in Sicherheit bringen.