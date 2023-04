Verspätete Erinnerung an Eigentümer wegen Grundsteuer

Mit Verspätung sollen etwa 200.000 Eigentümer in Schleswig-Holstein in den kommenden Tagen Post von der Finanzverwaltung wegen nicht fristgerecht abgegebener Grundsteuer-Erklärungen erhalten. „Aufgrund einer unvollständigen Datenübernahme in der Software verzögert sich der Versand der Erinnerungsschreiben“, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Dienstag. Es werde an einer Lösung gearbeitet.