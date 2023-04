Wechsel an der Spitze des Ernst Deutsch Theaters: Zu Beginn der Spielzeit 2025/26 übergibt Intendantin Isabella Vértes-Schütter die künstlerische Leitung des Hamburger Privattheaters an Ayla Yeginer und Daniel Schütter. Das teilte das Theater am Dienstag in Hamburg mit. Zur Direktion des Theaters gehört weiterhin Jens-Peter Löwendorf als kaufmännischer Geschäftsführer. Mit 743 Plätzen ist das Ernst Deutsch Theater nach eigenen Angaben das größte Privattheater in Deutschland.

Hamburg (dpa/lno). Wechsel an der Spitze des Ernst Deutsch Theaters: Zu Beginn der Spielzeit 2025/26 übergibt Intendantin Isabella Vértes-Schütter die künstlerische Leitung des Hamburger Privattheaters an Ayla Yeginer und Daniel Schütter. Das teilte das Theater am Dienstag in Hamburg mit. Zur Direktion des Theaters gehört weiterhin Jens-Peter Löwendorf als kaufmännischer Geschäftsführer. Mit 743 Plätzen ist das Ernst Deutsch Theater nach eigenen Angaben das größte Privattheater in Deutschland.

Ayla Yeginer arbeitete seit Abschluss ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften an unterschiedlichen Theatern in Hamburg und inszenierte unter anderem am Theater Kontraste, dem Ohnsorg Theater, dem Oldenburgischen Staatstheater und dem Stadttheater Pforzheim. Momentan ist sie Co-Schauspieldirektorin am Theater für Niedersachsen in Hildesheim.

Daniel Schütter ist der Sohn von Isabella Vértes-Schütter und Friedrich Schütter, der das Ernst Deutsch Theater - damals noch Das Junge Theater - 1951 gemeinsam mit Wolfgang Borchert gründete. Der Schauspieler und Musiker spielte hier bereits in mehreren Produktionen, zuletzt in „Don Carlos“ (2022) und „Die Großherzogin von Gerolstein“ (2022).

2018 gründeten Ayla Yeginer und Daniel Schütter mit ihrem Kollegen Anton Pleva und dem Dramaturgen Marvin Müller das Theaterkollektiv „Sexy Theater Menschen“. „Ich bin mir sicher, dass das Ernst Deutsch Theater mit den beiden in eine künstlerische Zukunft startet, die die Haltung und Tradition des Hauses respektiert und gleichzeitig den sehr willkommenen Schwung und unverstellten Blick mitbringt, den ein Generationenwechsel ermöglicht“, sagte Isabella Vértes-Schütter.

