Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 30-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Autounfall im Kreis Schleswig-Flensburg ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen in einer Kurve zwischen Mohrkirchen und Böel mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Warum die Autos auf der Landstraße frontal zusammenstießen, war zunächst unklar. Die Polizei hat zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen.