Neuer Höchststand bei Wohnungslosenhilfe

Bei der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Schleswig-Holstein hat die Zahl der Rat- und Hilfesuchenden im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Als Hauptursache nannte die Diakonie am Dienstag die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Im laufenden Jahr könnten noch mehr Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht und betroffen sein. 2022 nahmen 8844 Menschen die Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch und damit gut 1000 mehr als 2021.