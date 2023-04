Zahl der Ermittlungsverfahren im Norden gestiegen

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt seien bei den Staatsanwaltschaften 319.353 Ermittlungsverfahren registriert worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Dies sei eine Zunahme um fast 40.000 Verfahren oder knapp 14 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2021. Die Gesamtzahl der Ermittlungsverfahren bewegt sich demnach auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren.