Landesregierungen besichtigen Flüssiggas-Terminal

Vor Beginn ihrer gemeinsamen Beratungen haben die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein am Dienstag von der Pier aus das Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel besucht. Von dort war im März das erste Gas in das schleswig-holsteinische Leitungsnetz eingespeist worden. Das Terminalschiff „Höegh Gannet“ ist von einem Anleger über eine drei Kilometer lange Anbindungsleitung mit dem Verteilnetz verbunden.