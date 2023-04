Landesregierungen Gemeinsame Kabinettssitzung in Brunsbüttel

Die Regierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein treffen sich am Dienstag (11.00 Uhr) in Brunsbüttel. Auf der gemeinsamen Sitzung geht es unter anderem um die Energieversorgung und -sicherheit. Die Regierungsmitglieder beider Länder wollen das mobile Flüssiggas-Terminal am Elbehafen besichtigen.