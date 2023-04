Feuerwehr rettet Dom-Besucher aus Fahrgeschäft

Schreckensstunde auf dem Hamburger Dom: Mehrere Menschen hängen nach einem Stromausfall in zwei Gondeln in 15 Meter Höhe fest. Höhenretter sind am Montagnachmittag im Einsatz.

Hamburg (dpa/lno). Höhenretter der Feuerwehr haben auf dem Hamburger Frühlingsdom nach einem Stromausfall drei Menschen aus einem Fahrgeschäft gerettet. Drei weitere Nutzer des Fahrgeschäfts „Jekyll und Hyde“ mussten am Montagnachmittag vorübergehend weiter in etwa 15 Metern Höhe ausharren, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Sie wurden währenddessen von Höhenrettern über Kräne betreut. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Ein Fahrgast musste nach dem Vorfall längere Zeit in schräger Position mit den Oberkörper nach unten ausharren. Auch diese Person hing am späten Nachmittag weiter in der Luft. Unterdessen ging links und rechts des Fahrgeschäfts das fröhliche Treiben weiter. Das Riesenrad drehte sich, die Achterbahnen fuhren. Nur der unmittelbare Bereich um das horizontale Karussell war abgesperrt.

Grund für den Einsatz gegen 16.00 Uhr war ein Stromausfall just in dem Moment, als sich der Arm des Fahrgeschäfts fast in waagerechter Position befand. Das Überkopffahrgeschäft „Jekyll und Hyde“ ist ein sogenannter Propeller. Dabei dreht sich ein langer Arm um eine horizontale Achse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg