Günther: Bundesregierung lässt Norden und Osten im Stich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wirft der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP eine Vernachlässigung des Nordens und Ostens vor. Der CDU-Politiker begründete dies am Montag in Kiel damit, dass die Autobahn A20 in der Liste der 144 Beschleunigungsprojekte der Ampel-Koalition fehle. Es sei ein schwerer Schlag, dass die A20 entgegen Zusagen von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht auf der Liste stehe.