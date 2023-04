Günther sichert Ukraine weiteren Beistand zu

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. „Wir stehen der Ukraine weiterhin bei, so, wie wir es von Beginn an getan haben: entschlossen und eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern“, erklärte Günther nach Angaben der Staatskanzlei am Montag nach einem Treffen mit Botschafter Oleksii Makeiev in Kiel. „Die Ukraine ist ein unabhängiges, freies Land und das muss sie bleiben.“ Solange der Krieg dauere, setze die Landesregierung alles daran, Schutzsuchenden eine Heimat zu bieten.