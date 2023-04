Towers wollen Göttingen mit starker Defensive stoppen

Drei Tage nach der Niederlage beim Tabellenersten Telekom Baskets Bonn stehen die Veolia Towers Hamburg vor der nächsten großen Herausforderung in der Basketball-Bundesliga. Am Dienstag (19.00 Uhr) sind die abstiegsbedrohten Hanseaten zu Gast beim Tabellenfünften BG Göttingen. Um dort bestehen zu können, braucht es nach Meinung von Cheftrainer Benka Barloschky einer starken Defensivleistung seines Teams. „Man muss sehen, dass man sie gestoppt bekommt. Sie sind offensiv eine aggressive Mannschaft mit viel Firepower. Wenn man sie schnell spielen lässt, wie sie wollen, und sie in ihren Rhythmus kommen, dann ist es sehr schwer“, sagte er am Montag.