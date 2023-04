Deutschlandticket im Vorverkauf: Erwerb nur im Abo möglich

Das Deutschlandticket verbilligt ab Mai das Bus- und Bahnfahren bundesweit. Kunden können sich die 49 Euro teure Monatsfahrkarte aber nicht spontan am Automaten kaufen. Sie müssen ein Abo abschließen, am besten schon im Vorverkauf, der an diesem Montag startet.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt an diesem Montag der Vorverkauf für des Deutschlandticket. Anders als das 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr gibt es das 49-Euro-Ticket nur im Abonnement - etwa beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH und oder der Deutschen Bahn. Am Fahrkartenautomaten, beim Busfahrer oder dem Schaffner der Bahn wird die Monatsfahrkarte nicht verkauft.

Abonnenten des „D-Tickets“ können ab 1. Mai bundesweit alle öffentlichen Verkehrsmittel im Nah- und Regionalverkehr nutzen, in Hamburg auch die Elbfähren. Wer bereits ein Abo beim HVV hat, zahlt automatisch nur noch 49 Euro im Monat - oder weniger, wenn der Preis der bisherigen Monatskarte darunter liegt. Abonnenten können damit jeden Monat bis zu 165,80 Euro sparen. „Ganz Deutschland in einem HVV-Ticket: Daran haben wir hart gearbeitet, jetzt geht es endlich los!“, sagte die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds, Anna-Theresa Korbutt.

Neukunden bekommen das Deutschlandticket online aufs Handy, und zwar über die HVV-Switch-App, die Bahn-Navigator-App oder etwa über die Internetseite von Nah.SH. In den HVV-Servicestellen ist eine Chipkarte erhältlich, in Schleswig-Holstein gibt es voraussichtlich bis Jahresende noch eine Papierkarte.

Das Abonnement ist monatlich kündbar, und zwar jeweils bis zum 10. eines Monats für den Folgemonat, wie ein HVV-Sprecher erläuterte. Wer sich zur Mitte oder gegen Ende eines Monats für ein D-Ticket-Abonnement entscheidet, kann es zum anteiligen Preis für den laufenden Monat tun. Diese flexible, „tagesscharfe“ Einstiegsmöglichkeit soll auch für die Kündigung des Abos kommen. Aus technischen Gründen werde das aber erst ab 2024 möglich sein, sagte der HVV-Sprecher.

Ohne Abonnement bietet der HVV in seinem Gesamtnetz Wochenkarten für 29 Euro und Monatskarten für 69 Euro an. Die Angebote für Einzel-, Tages- und Gruppenkarten bleiben nach Angaben des Verkehrsverbunds unverändert. Wer das Deutschlandticket im Mai 2023 nutzen möchte, sollte es nach Empfehlung von Nah.SH bis zum 15. April buchen.

Für Arbeitnehmer, Schüler, Auszubildende und Bezieher von Sozialleistungen gibt es weitere Vergünstigungen. So können Hamburgs Schüler den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland mit dem „Schulspezial“ für 19 Euro im Monat nutzen. Auszubildende bekommen für 29 Euro das „Bonusticket“. Studenten müssen zu ihrem bisherigen Semesterticket rund 18 Euro zuzahlen, um deutschlandweit mobil sein zu können. Empfänger von existenzsichernden Sozialleistungen in Hamburg können das Ticket für 19 Euro kaufen. Kinder aus einkommensschwachen Familien fahren umsonst.

