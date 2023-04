CDU Hamburg wählt neuen Parteivorsitzenden

Die CDU Hamburg wählt am Montag (19.00 Uhr) einen neuen Parteivorsitzenden. Parteichef Christoph Ploß will seinen Platz für den Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Dennis Thering, räumen. Damit sollen Fraktions- und Parteiführung rechtzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2025 in eine Hand gelegt werden. Thering will dann auch CDU-Spitzenkandidat werden.