Fahrgastverband optimistisch für Erhalt der Bäderbahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Schleswig-Holstein ist optimistisch, dass die Bahnverbindung zwischen Lübeck und den Strandbädern an der Lübecker Bucht erhalten werden kann. Zwei Infrastrukturunternehmen hätten gegenüber dem Verband angekündigt, sich auf eine Ausschreibung der Strecke durch die Deutsche Bahn zu bewerben, sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bahn - die die sogenannte Bäderbahn im Zuge einer Streckenverlegung wegen des Baus der Fehmarnbelt-Querung aufgeben will - müsse die Strecke bei einer geplanten Stilllegung ausschreiben.