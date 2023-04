Tote Frau in Kiel entdeckt: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Anwohner hat am Freitagabend in Kiel die Leiche einer 45-Jährigen gefunden. Die Frau habe leblos in einem Keller in der Asmusstraße gelegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel am Samstag mit. Der Anwohner rief daraufhin den Rettungsdienst.