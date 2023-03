Theater Karin Beier inszeniert Antiken-Serie am Schauspielhaus

Karin Beier inszeniert in der kommenden Spielzeit eine große Antiken-Serie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Das verkündete die Intendantin und Regisseurin anlässlich der Programm-Vorstellung für die Saison 2023/24. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für das Großprojekt mit dem Titel „Anthropolis. Ungeheuer. Stadt. Theben.“. Die Serie ist mit fünf Folgen angesetzt und kommt ab dem 15. September im Abstand von zwei Wochen zur Uraufführung.