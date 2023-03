Mutmaßlicher Serieneinbrecher gefasst

Ein 41-jähriger mutmaßlicher Serieneinbrecher ist in Hamburg-Harburg festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei von Freitag konnten Beamte den Mann am Mittwochmorgen durch einen Augenzeugen stellen. Er hatte typisches Einbruchswerkzeug, ein Kellnerportemonnaie sowie eine größere Menge loses Bargeld bei sich. Das mutmaßliche Diebesgut stammte von einem Einbruch aus derselben Nacht. Seit dem 25. Januar gab es im Hamburger Süden mehrere Einbrüche in Geschäfte, Kioske und Lokale. Die Polizei prüft, ob der 41-Jährige für mindestens 14 weitere Einbrüche verantwortlich ist. Der Mann kam in Untersuchungshaft und es wurde ein Haftbefehl erlassen.