Towers fordern Bonn: „Große Herausforderung für uns“

Hamburg (dpa/lno). Vom Tabellenführer Gran Canaria im Eurocup zum aktuellen Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga: Zum zweiten Mal binnen vier Tagen stehen die Veolia Towers Hamburg einem Topteam gegenüber. Cheftrainer Benka Barloschky räumte ein, dass die zurückliegenden Reisestrapazen die Aufgabe in Bonn am Samstag (18.00 Uhr, MagentaSport) nicht leichter machen würden: „Das schlaucht auf jeden Fall und ist nicht zu unterschätzen. Aber wir haben uns bewusst für die Teilnahme am Eurocup entschieden. Sich hinterher darüber zu beschweren, das wäre zu einfach.“

Immerhin hatte der Club auf eine Rückreise von Gran Canaria nach Hamburg verzichtet und war direkt nach Bonn gereist. Dennoch gehen die bislang zu Hause ungeschlagenen Bonner als großer Favorit in das Duell gegen den Tabellenzwölften. Barloschky indes gewann den Spielansetzungen etwas Positives ab: „Wir wollen uns mit den besten Teams und Coaches messen. Und jetzt spielen wir zweimal hintereinander gegen einen Tabellenführer.“ Das sei eine schöne Herausforderung für sein Team.

Über Gastgeber Bonn war Barloschky voll des Lobes: „Sie spielen den konstant besten Basketball in diesem Jahr. Das ist eine unglaublich große Herausforderung für uns. Wir können das, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, gegen einen sehr guten Gegner verteidigen.“

