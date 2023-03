Boris Herrmanns Team Malizia kämpft um Etappensieg

Spannendes Finale auf der Königsetappe im Ocean Race: Nach 33 Tagen auf See ringen Boris Herrmanns Team Malizia und Kevin Escoffiers Schweizer Team Holcim-PRB in Sichtweite miteinander um den Sieg. Nach einer Dreiviertelrunde um die Südhalbkugel der Welt ist der Showdown im brasilianischen Itajai nah. 750 Seemeilen hatten die beiden Top-Boote am Freitagmorgen noch zu meistern. Mit ihrer Ankunft wird am Sonntag oder Montag gerechnet.