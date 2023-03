Verkehr Deutschlandticket ab Montag in Schleswig-Holstein bestellbar

Das 49-Euro-Deutschlandticket ist von Montag an bei der Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH oder bei Verkehrsunternehmen mit Abo-Vertrieb in Schleswig-Holstein bestellbar. Gültig ist das Ticket nach Angaben von Nah.SH ab Mai 2023. Kunden, die eine Abo-Monatskarte im Schleswig-Holstein-Tarif oder ein Nah.SH-Jobticket haben, seien bereits informiert worden, wie sie von den regionalen Abos in das Deutschlandticket wechseln können. Wer das Deutschlandticket im Mai 2023 nutzen möchte, sollte es bis zum 15. April 2023 buchen.