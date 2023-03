Reparatur der Kieler Olympiabrücke im Zeitplan

Die Reparatur der Kieler Olympiabrücke über den Nord-Ostsee-Kanal macht Fortschritte. „Ich bin zuversichtlich, dass wir so wie geplant beide Hochbrücken zur Kieler Woche wieder nutzen können“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Donnerstag in Kiel. Die Reparaturen auf der Olympiabrücke sollen bis zur Kieler Woche Ende Juni abgeschlossen werden. Nach dem Sommerfest sollen die Arbeiten an der Prinz-Heinrich-Brücke beginnen. Voraussichtlich bis zum Herbst soll der komplette Verkehr deshalb über die Olympiabrücke rollen.