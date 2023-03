Zeitzeuge Ivar Buterfas spricht vor Schülern über NS-Zeit

Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas hat am Mittwoch vor 250 Schülern und etwa 100 angehenden Polizisten über seine Erlebnisse während der NS-Zeit gesprochen. Der mittlerweile 93-Jährige, der sich der Erinnerungsarbeit verschrieben hat, sprach auch von Vorfällen der vergangenen Jahre und warnte. Rassismus stelle noch immer ein Problem in Deutschland dar. Buterfas nannte etwa den Angriff auf eine Synagoge in Halle, den Anschlag in Hanau. Er appellierte an die Schülerinnen und Schüler, bei Wahlen nicht für rechte Parteien zu stimmen.

Hamburg (dpa/lno). Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas hat am Mittwoch vor 250 Schülern und etwa 100 angehenden Polizisten über seine Erlebnisse während der NS-Zeit gesprochen. Der mittlerweile 93-Jährige, der sich der Erinnerungsarbeit verschrieben hat, sprach auch von Vorfällen der vergangenen Jahre und warnte. Rassismus stelle noch immer ein Problem in Deutschland dar. Buterfas nannte etwa den Angriff auf eine Synagoge in Halle, den Anschlag in Hanau. Er appellierte an die Schülerinnen und Schüler, bei Wahlen nicht für rechte Parteien zu stimmen.

Auch in seinem Buch „Von ganz, ganz unten“ beschäftigt sich Buterfas gemeinsam mit seiner Frau Dagmar mit ihren persönlichen Eindrücken während der NS-Zeit.

Zeitzeugenvorträge wie dieser am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg seien ein wichtiger Teil der Aufarbeitung Deutscher Geschichte, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei Hamburg beschäftige sich viel mit der Vergangenheit, so auch bei einer Gedenkveranstaltung im Juli 2022. Bei der damaligen Gedenkfeier in Józefów, rund 300 südöstlich von Warschau, ehrte die Hamburger Polizei gemeinsam mit Innensenator Andy Grote (SPD) die etwa 1500 jüdischen Opfer, die durch das Reserve-Polizeibataillon 101 in einem Waldstück erschossen wurden.

