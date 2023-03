Zoll Millionen Schmuggelzigaretten in Kiel beschlagnahmt

Der Zoll hat rund 9,6 Millionen Schmuggelzigaretten im Kieler Ostuferhafen beschlagnahmt. Die Entdeckung gelang bereits am 14. März, wie das Hauptzollamt und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Den aufgedeckten Steuerschaden gaben die Behörden mit mehr als 1,5 Millionen Euro an.