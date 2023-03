SPD will mit sozialen Fragen Kommunalwahlkampf machen

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Die SPD will im Kommunalwahlkampf in Schleswig-Holstein mit sozialen Themen punkten. „Wir setzen auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft und legen unsere Priorität deshalb auf soziale Fragen“, sagte Landesgeschäftsführer Götz Borchert am Mittwoch bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Kiel. Auch der Norden spüre die Krise in Form höherer Energie- und Wohnkosten.