Auswärtstickets für Stadtderby nach drei Minuten ausverkauft

Die Auswärtstickets für das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli sind innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Das gab der Kiez-Club am Mittwoch bekannt. Bislang hatten Mitglieder sowie Inhaber von Dauerkarten, Jahreskarten und Saisonpaketen Zugriff darauf. Am 21. April (18.30 Uhr/Sky) treffen die Rivalen im Volksparkstadion aufeinander. Da es sich um ein Hochrisikospiel handelt, gelten in der Hansestadt verstärkte Sicherheitsvorkehrungen der Polizei.