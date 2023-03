Towers Hamburg weihen neues Trainingszentrum ein

Die Veolia Towers Hamburg wollen in ihrem neuen Trainingszentrum die Grundlagen für die Zukunft in der Basketball-Bundesliga legen. Am Montag eröffneten die Geschäftsführer Jan Fischer und Marvin Willoughby zusammen mit Hartmut Wirl (Turn- und Schwimmverein Harburg-Wilhelmsburg), Christian Poon (Hamburger Sportbund) und Alexander Otto (Kuratoriums-Vorsitzender Alexander-Otto-Sportstiftung) die Übungsstätte im Süden Hamburgs. Für diese ist ein Teil der Tennishalle des TuS Harburg-Wilhelmsburg in rund einem halben Jahr Bauzeit umgestaltet worden. Zuvor hatten die Hamburger alternativ zur Inselparkhalle in Wilhelmsburg in einer, allerdings nur provisorisch umfunktionierten Tennishalle in Wandsbek trainiert.

„Wir haben lange nach einem Grundstück gesucht und in alle Richtungen geschaut“, sagte Fischer über das Projekt. Dass dieses dann in Kooperation mit dem TuS und der zusätzlichen finanziellen Unterstützung der Alexander-Otto-Sportstiftung realisiert worden konnte, freute den Geschäftsführer umso mehr. „Die Baukosten sind aufgrund von neuen Planungen gestiegen. Wir waren da in einer Situation, wo wir gesagt haben, dass wir das gar nicht mit unseren eigenen Mitteln umsetzen können“, meinte er.

Das Trainingszentrum ist zudem nicht nur für die Profimannschaft gedacht. Auch die Nachwuchsteams sollen in Zukunft dort auflaufen. Willoughby erhofft sich von dieser Möglichkeit ein größeres Zusammenwachsen im Club, wenn die Mannschaften in Zukunft in der neuen Halle aufeinandertreffen. „Die Jugendlichen sehen, wie die Profis trainieren, und die Profis merken, dass ihnen die nächste Generation zuschaut.“

