Boom bei Campingübernachtungen in Hamburg

Hamburg hat im vergangenen Jahr einen Boom bei Campingübernachtungen erlebt. Beim Zuwachs lag die Hansestadt mit 72,7 Prozent an erster Stelle aller Bundesländer, wie eine am Montag veröffentlichte Auswertung des Portals camping.info ergab. Mit gut 136.000 Übernachtungen insgesamt belegte Hamburg aber nur den 14. Platz der Bundesländer vor Bremen und Berlin. Die meisten Übernachtungen auf Campingplätzen hatte 2022 Bayern mit mehr als 7,67 Millionen (plus 25,2 Prozent). Es folgten Niedersachsen mit einen Zuwachs um 18,7 Prozent auf gut 5,7 Millionen Übernachtungen und Schleswig-Holstein mit knapp 5,48 Millionen Übernachtungen bei einem Zuwachs von 2,7 Prozent.