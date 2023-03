34:27-Sieg im 300. Machulla-Spiel als Coach

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihrem Trainer Maik Machulla einen Sieg in dessen Jubiläumsspiel beschert. In seinem 300. Spiel als Coach des Bundesligisten gab es für den 46-Jährigen am Sonntag einen 34:27 (17:13)-Heimsieg über den TBV Lemgo Lippe. Bester Flensburger Werfer war Aaron Mensing mit zehn Toren. Für Lemgo war Tim Suton siebenmal erfolgreich.

Flensburg (dpa/lno). Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihrem Trainer Maik Machulla einen Sieg in dessen Jubiläumsspiel beschert. In seinem 300. Spiel als Coach des Bundesligisten gab es für den 46-Jährigen am Sonntag einen 34:27 (17:13)-Heimsieg über den TBV Lemgo Lippe. Bester Flensburger Werfer war Aaron Mensing mit zehn Toren. Für Lemgo war Tim Suton siebenmal erfolgreich.

Mit 35:11 Punkten bleiben die Flensburger auf Platz fünf. Die SG profitierte im Titelkampf auch vom 36:29 des THW Kiel gegen die Füchse Berlin. Der Rückstand auf den THW, den nach Minuspunkten aktuell besten Club, beträgt weiter nur drei Zähler.

Bei den Flensburgern war Johannes Golla nach der Geburt seines zweiten Kindes wieder dabei. Der Kapitän der SG und der deutschen Nationalmannschaft hatte die beiden vorangegangenen Partien verpasst. Vor den 5933 Zuschauern in der Flensburger Arena war die Partie bis zum 8:7 (16.) ausgeglichen, dann setzten sich die Gastgeber kontinuierlich ab. Am Ende stand die erfolgreiche Revanche für die 21:26-Niederlage aus dem Hinspiel.

Schon am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) steht für die Norddeutschen in eigener Halle das Rückspiel im Achtelfinale der European League auf dem Programm. Nach dem 39:26-Sieg im ersten Duell mit Titelverteidiger Benfica Lissabon dürfte der Einzug der SG unter die besten acht Mannschaften des Wettbewerbs nur noch eine Formsache sein. In der Bundesliga geht es dann am 1. April (20.30 Uhr/Sky) mit dem Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten ASV Hamm-Westfalen weiter.

