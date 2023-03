Jubiläums-Schau: 100 Jahre Maler Franz Radziwill in Dangast

Im Franz-Radziwill-Haus in Dangast am Jadebusen ist am Sonntag eine neue Sonderausstellung eröffnet worden: Die Schau „Alles auf Anfang“ erinnert daran, dass der Maler Franz Radziwill (1895-1983) vor 100 Jahren ein Haus in dem Badeort kaufte und dort sesshaft wurde. Am neuen Ort wandelte sich sein Stil vom expressionistischen Frühwerk zum Magischen Realismus seiner mittleren Schaffensperiode. An der Eröffnung nahm auch der niedersächsische Kulturminister Falko Mohrs (SPD) teil. Dangast mit seinem ungewöhnlichen Hochufer am Wattenmeer ist schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Malern als Motiv entdeckt worden. Das zur Stadt Varel gehörende Seebad sieht sich bis heute als Künstlerort.