Barloschky lobt nach Sieg: „Team wird resilienter“

Die Veolia Towers Hamburg können entspannt Richtung Gran Canaria aufbrechen. Zwar steht für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky auf der Insel kein Kurzurlaub an, sondern am Mittwoch (21.00 Uhr) das letzte Hauptrundenspiel im Eurocup. Doch ein Sieg beim Spitzenreiter der B-Gruppe ist kein Muss. Ein Erfolg wäre vielmehr die Krönung einer guten Woche für die Hamburger Basketballer nach den Siegen in zwei richtungsweisenden Partien binnen fünf Tagen.