Seenotretter holen havarierte Segler aus Kieler Bucht

Seenotretter haben in der Kieler Bucht vor Schönberg zwei havarierte Segler gerettet. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war die Segeljacht der beiden am Freitagnachmittag rund drei Kilometer (etwa 1,6 Seemeilen) vom Ufer entfernt aus bislang ungeklärter Ursache gesunken. Als die Retter die Unglücksstelle erreicht hätten, habe nur noch der Mast des zwölf Meter langen Schiffs aus dem Wasser geragt.

Schönberg (dpa/lno). Seenotretter haben in der Kieler Bucht vor Schönberg zwei havarierte Segler gerettet. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war die Segeljacht der beiden am Freitagnachmittag rund drei Kilometer (etwa 1,6 Seemeilen) vom Ufer entfernt aus bislang ungeklärter Ursache gesunken. Als die Retter die Unglücksstelle erreicht hätten, habe nur noch der Mast des zwölf Meter langen Schiffs aus dem Wasser geragt.

Der Mann und die Frau hatten sich den Angaben zufolge auf ein kleines Beiboot gerettet, das etwa 300 Meter vom Untergangsort entfernt in der kabbeligen See trieb. Die Segler konnten unverletzt gerettet werden, wurden aber sicherheitshalber in Laboe an einen Rettungswagen übergeben. Zur Einsatzzeit betrug die Wellenhöhe laut DGzRS einen Meter, bei einer Wassertemperatur von fünf Grad Celsius und einer Lufttemperatur von elf Grad Celsius.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg