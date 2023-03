Fahrerflucht nach Unfall mit 3,11 Promille bei Itzehoe

Ein 45-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Autofahrt mit 3,11 Promille in Hohenlockstedt mehrmals gegen eine Straßenlaterne gefahren und hat sich dann von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer kam im Kreis Steinburg während des Abbiegens von der Straße ab und rammte eine Laterne, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe der Mann seinen Wagen zurückgesetzt, sei erneut gegen die Laterne geprallt und schließlich weggefahren.