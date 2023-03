Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest

Die Polizei hat in Lübeck einen mutmaßlichen Exhibitionisten am Freitag vorläufig festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, in den vergangenen Tagen in der Nähe einer Schule im Lübecker Stadtteil Moisling wiederholt exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen zu haben, teilte die Polizei mit.

Eine Sonderstreife der Polizei hatte sich auf die Lauer gelegt und den polizeibekannten Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann hält sich den Angabe zufolge ohne festen Wohnsitz in Lübeck auf. Über eine mögliche Haft sollte am Nachmittag entschieden werden.

