Luftverkehr Am Montag keine Abflüge am Hamburger Flughafen möglich

Ein Gewerkschaftsvertreter klebt ein Plakat mit der Aufschrift «Warnstreik!» an die Anzeigetafel im leeren Terminal 2.

Wegen des angekündigten großen Warnstreik werden am Montag keine Abflüge am Hamburger Flughafen möglich sein. „Die Sicherheitskontrolle für die Passagiere muss geschlossen werden. Weil die Fluggäste die bestreikte Kontrollstelle nicht passieren können, werden alle geplanten 147 Abflüge gestrichen oder finden ohne Passagiere statt“, teilte der Flughafen am Freitag mit. Betroffene Passagiere werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen.