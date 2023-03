Hamburg begrüßt Angebot für Studierende beim 49-Euro-Ticket

Anjes Tjarks (Die Grünen), Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg, spricht.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks hat den Beschluss der Länder-Verkehrsminister zum 49-Euro-Ticket für Studierende begrüßt. „Hamburg begrüßt und unterstützt den Weg, Studierende mit einem vergünstigten bundeseinheitlichen Soliticket nachhaltige Mobilität zu ermöglichen“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Der in Aachen getroffenen Entscheidung der Ressortchefs zufolge soll zur Einführung des Tickets am 1. Mai zunächst eine „Upgrade-Lösung“ angeboten werden.