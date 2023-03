Verdi ruft zum Infrastruktur-Warnstreik am Montag auf

Hamburg (dpa/lno). Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft Verdi für Montag in Hamburg rund 2500 Beschäftigte zum Infrastruktur-Warnstreik auf. Betroffen von dem ganztägigen Warnstreik sein sollen nach Gewerkschaftsangaben die Hamburg Port Authority (HPA), die Autobahn-GmbH und der Flughafen Hamburg.

Aufgerufen seien Beschäftigte, die direkt oder indirekt unter den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes fallen. Außerdem sollen sich Beschäftigte aus Betrieben beteiligen, die in Haustarifverhandlungen oder Bundestarifverhandlungen in den laufenden Tarifrunden keine verhandlungsfähigen Angebote vorgelegt bekommen haben.

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben von Verdi Nord die Beschäftigten des Wasser- und Schifffahrtsamtes zum Warnstreik aufgerufen, was sich auf die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals auswirke.

Die Streiks beginnen den Angaben zufolge zum Teil bereits in der Nacht zu Montag und dauern in einzelnen Betrieben bis Dienstag. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen beginnt am Montag in Potsdam.

Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft die Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen derzeit verhandelt wird, am Montag zum Warnstreik auf. In Hamburg seien neben der Deutschen Bahn die S-Bahnen betroffen.

