Blindgänger Fliegerbombe wird Sonntag in Kiel entschärft

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Sonntag rund 5800 Kieler vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben bei der Kontrolle sogenannter Blindgänger-Hinweispunkte im Werftpark auf dem Kieler Ostufer eine US-amerikanische 250 Kilogramm-Bombe gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Für die Arbeiten müssen am Sonntag vorübergehend auch der viel befahrene Ostring und die Werftstraße gesperrt werden.