Braunschweig besiegt Hamburger SV 2:1 im Testspiel

In einem Testspiel während der Länderspielunterbrechung hat der Hamburger SV gegen den Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig eine Niederlage kassiert. Am Donnerstagmittag verlor der Dritte der 2. Fußball-Bundesliga 1:2 (0:2) auf einem Trainingsplatz in der Nähe des Volksparkstadions gegen das Team aus Niedersachsen.